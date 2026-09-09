Le BBH affronte Paris 92 Brest Arena Brest

Informations pratiques

Brest

Le BBH affronte Paris 92

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Les Rebelles accueillent Paris 92 pour une nouvelle rencontre dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue Butagaz Énergie. Une affiche qui promet une nouvelle fois intensité et spectacle. Devant leur public, les Brestoises auront à cœur de poursuivre leur début de saison et de s’imposer face à la formation francilienne. Une nouvelle occasion de vibrer au rythme du handball féminin de haut niveau et de soutenir les Rebelles dans leur quête de victoire.

En famille ou entre amis, venez vivre l’ambiance unique d’un match du Brest Bretagne Handball et encourager les joueuses dans cette nouvelle étape du championnat !

Informations pratiques

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le BBH affronte Paris 92 Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue