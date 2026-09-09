Forum de l’engagement du bénévolat, Atelier des Capucins, Brest
samedi 12 septembre 2026 · Atelier des Capucins · Brest
Informations pratiques
Forum de l’engagement du bénévolat Samedi 12 septembre, 11h00 Atelier des Capucins Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Forum de l’engagement du bénévolat
Retrouvez-nous de 11h à 17h
SKED fait partie des 130 associations qui seront présentes lors du forum de l’engagement du bénévolat le samedi 12 septembre à l’Atelier des Capucins de 11h à 17h.
Nous serons là pour échanger, présenter nos actions et peut-être vous aider à franchir le pas pour devenir bénévole.
Ateliers des Capucins, 12/09 – 11h-17h
Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne
Retrouvez-nous de 11h à 17h !
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