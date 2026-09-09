Forum de l’engagement du bénévolat, Atelier des Capucins, Brest

Informations pratiques

Forum de l’engagement du bénévolat Samedi 12 septembre, 11h00 Atelier des Capucins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Forum de l’engagement du bénévolat

Retrouvez-nous de 11h à 17h

SKED fait partie des 130 associations qui seront présentes lors du forum de l’engagement du bénévolat le samedi 12 septembre à l’Atelier des Capucins de 11h à 17h.

Nous serons là pour échanger, présenter nos actions et peut-être vous aider à franchir le pas pour devenir bénévole.

Ateliers des Capucins, 12/09 – 11h-17h

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

Retrouvez-nous de 11h à 17h !