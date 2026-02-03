Atelier créatif décoration de Noël Saint-Julien-Molhesabate

Atelier créatif décoration de Noël

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2026-12-05 14:30:00

fin : 2026-12-05

2026-12-05

Atelier Déco de Noël Créez vos décorations féeriques ! Dès 7 ans (les plus jeunes accompagnés).

14h30. Goûter offert en fin d’atelier.

6€.

Réservation Thérèse Barge 06 46 49 05 81

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81

English :

Christmas Deco Workshop Create your own magical decorations! Ages 7 and up (younger children accompanied).

14h30. Snack offered at end of workshop.

6?.

Booking Thérèse Barge 06 46 49 05 81

