Atelier créatif et patrimonial : Animaux d’ici & mots d’autrefois, Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève, Megève

Informations pratiques

Atelier créatif et patrimonial : Animaux d’ici & mots d’autrefois Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

04 50 91 57 72 + Composez 3035 _ Gratuit _ A partir de 7 ans _ Places limitées

Tenue adaptée aux travaux créatifs : peintures, encres…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entre jeux, histoires et création : les enfants partent à la rencontre du patois de Megève.

Comment dit-on renard ou jument en patois mégevan ? Aux côtés de l’Association Megève Vie & Mémoire, explore les mots et expressions du patois local à travers les animaux qui peuplent nos montagnes. Puis place à la création avec la réalisation en commun d’un bestiaire illustré en gravure sur mousse. Une activité ludique et créative pour découvrir, partager et faire vivre le patrimoine mégevan.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 91 57 72 »}, {« type »: « email », « value »: « exposition@megeve.fr »}] Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

Entre jeux, histoires et création : les enfants partent à la rencontre du patois de Megève.

©MairiedeMegeve