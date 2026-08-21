Exposition : » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 « , Jardin alpin, Megève
samedi 19 septembre 2026 · Jardin alpin · Megève
Informations pratiques
Exposition : » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 » 19 et 20 septembre Jardin alpin Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931
Issues des albums familiaux et des collections du Musée Curie, ces photographies offrent un témoignage rare sur leur vie privée et leur cercle de scientifiques.
Jardin alpin Allée cavalière 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com
Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931
©MuseeCurie
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