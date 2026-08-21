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Exposition :  » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 « , Jardin alpin, Megève

samedi 19 septembre 2026 · Jardin alpin · Megève

Exposition :  » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 « , Jardin alpin, Megève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin alpin
Adresse
Allée cavalière 74120 Megève
Ville
74120 Megève
Département
Haute-Savoie

Exposition :  » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931  » 19 et 20 septembre Jardin alpin Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931
Issues des albums familiaux et des collections du Musée Curie, ces photographies offrent un témoignage rare sur leur vie privée et leur cercle de scientifiques.

Jardin alpin Allée cavalière 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com
Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931

©MuseeCurie

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