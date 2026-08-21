Informations pratiques

Exposition : » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 » 19 et 20 septembre Jardin alpin Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931

Issues des albums familiaux et des collections du Musée Curie, ces photographies offrent un témoignage rare sur leur vie privée et leur cercle de scientifiques.

Jardin alpin Allée cavalière 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com

Passionnés de sports d’hiver, Irène et Frédéric Joliot-Curie séjournent régulièrement à Megève entre 1925 et 1931

©MuseeCurie