Visite commentée : Megève Itinéraires Découverte, Office du tourisme de Megève, Megève

Informations pratiques

Visite commentée : Megève Itinéraires Découverte 19 et 20 septembre Office du tourisme de Megève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Découvrez en autonomie et à votre rythme, grâce à l’application Megève Itinéraires Découverte en téléchargement gratuit sur votre téléphone ou tablette, les richesses patrimoniales de Megève à travers trois itinéraires complémentaires :

le centre historique,

l’église Saint-Jean-Baptiste,

les chapelles et oratoires du Calvaire, site inscrit aux Monuments historiques.

Office du tourisme de Megève 70 Rue Monseigneur Conseil, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 27 28 http://www.megeve-tourisme.fr https://www.facebook.com/megeve Megève Tourisme, vous accueille au cœur du village, en zone piétonne toute l’année.

Afin d’organiser au mieux votre séjour, le personnel d’accueil vous informe sur les activités, animations, transports et hébergements en français, anglais et italien selon les agents présents.

Nous délivrons des billets pour les spectacles, conférences, permis pêche.

Vous pouvez bénéficier du service Wifi gratuit.

Un salon adapté aux familles est à votre disposition ainsi qu’un toilette PMR situé à l’étage de l’établissement avec un accès par ascenseur.

Megève Tourisme privilégie le « Made in France » et dans la mesure du possible les matériaux recyclés. Situé en pleine zone piétonne de Megève, à proximité d’un parking souterrain à moins de 200m (gratuit les 30 premières min), à 50 mètres de la Télécabine du Chamois. En pleine saison, arrêt Meg-Bus à proximité.

Découvrez en autonomie et à votre rythme, grâce à l’application **Megève Itinéraires Découverte** en téléchargement gratuit sur votre téléphone ou tablette, les richesses patrimoniales de Megève à …

©Mairie de Megève