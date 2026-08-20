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Rencontre – Conférence : Avec Jean-Luc Joseph, auteur de l’ouvrage  » Le Val d’Arly de Michel Delalonde – 1950-1962 « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève

samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève

Rencontre – Conférence : Avec Jean-Luc Joseph, auteur de l’ouvrage  » Le Val d’Arly de Michel Delalonde – 1950-1962 « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève
Adresse
247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève
Ville
74120 Megève
Département
Haute-Savoie
Tarif
Places limitées

Rencontre – Conférence : Avec Jean-Luc Joseph, auteur de l’ouvrage  » Le Val d’Arly de Michel Delalonde – 1950-1962  » Samedi 19 septembre, 15h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au tout début des années 1950, le photographe normand Michel Delalonde dresse le portrait sensible du Val d’Arly à une époque où l’on ne quitte pas son village. Avec ses paysages et ses portraits des éleveurs et cultivateurs, il est le témoin de la communion harmonieuse qui existe entre les hommes, les saisons, la terre et le temps.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101
Au tout début des années 1950, le photographe normand Michel Delalonde dresse le portrait sensible du Val d’Arly à une époque où l’on ne quitte pas son village. Avec ses paysages et ses portraits des…

©JeanLucJoseph

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