samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève

Informations pratiques

Visite Savoir-Faire : » Dans les coulisses de la Micro-Folie » Samedi 19 septembre, 10h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Glissez-vous dans la peau d’un médiateur culturel : de la planification aux grands écrans, découvrez nos bureaux et nos ressources pédagogiques, créez votre propre playlist culturelle.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101 [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.91.03.38 »}, {« type »: « email », « value »: « microfolie@megeve.fr »}]

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