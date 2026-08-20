Visite Savoir-Faire : » Dans les coulisses de la Micro-Folie « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève
Informations pratiques
Visite Savoir-Faire : » Dans les coulisses de la Micro-Folie » Samedi 19 septembre, 10h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
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©MicroFolie
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