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Visite Savoir-Faire :  » Dans les coulisses de la Micro-Folie « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève

samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève

Visite Savoir-Faire :  » Dans les coulisses de la Micro-Folie « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève
Adresse
247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève
Ville
74120 Megève
Département
Haute-Savoie
Tarif
Places limitées

Visite Savoir-Faire :  » Dans les coulisses de la Micro-Folie  » Samedi 19 septembre, 10h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

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Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101 [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.91.03.38 »}, {« type »: « email », « value »: « microfolie@megeve.fr »}]
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©MicroFolie

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