Ouverture exceptionnelle : Chapelle Notre-Dame-des-Vertus – Le calvaire de Megève, Calvaire de megeve, Megève

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle : Chapelle Notre-Dame-des-Vertus – Le calvaire de Megève 19 et 20 septembre Calvaire de megeve Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Première chapelle du Calvaire de Megève, Notre-Dame-des-Vertus est consacrée en 1846. Son décor en trompe-l’œil, sa représentation de l’Assomption et sa crypte ornée des douze apôtres sculptés en font un remarquable témoignage du patrimoine religieux. Elle appartient au Calvaire de Megève, classé au titre des Monuments historiques.

Calvaire de megeve Montée du Calvaire, 74120 megeve Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450215915 https://megeve-tourisme.fr Aménagé entre 1840 et 1878, le Calvaire de Megève est avant tout l’œuvre d’un homme, le Père Ambroise Martin (1791-1863), curé de Megève de 1820 à sa mort. C’est à la suite d’un pèlerinage à Varallo, dans le Nord de l’Italie où il découvre un Sacro-Monte, que le Curé Ambroise Martin décide de bâtir un Golgotha mègevan pour effacer les stigmates de la Révolution Française et raviver la fervente dévotion des mègevans.

S’étendant dans un cadre idyllique, il est formé de quinze chapelles et oratoires figurant les stations du Chemin de croix menant au Golgotha de Jérusalem. Site protégé au titre des Monuments historiques. Parking en bas des escaliers de la montée du Calvaire. Véhicules interdit sur le site

Première chapelle du Calvaire de Megève, Notre-Dame-des-Vertus est consacrée en 1846. Son décor en trompe-l’œil, sa représentation de l’Assomption et sa crypte ornée des douze apôtres sculptés en un…

©Mairie de Megève