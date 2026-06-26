Le Clerjus

Atelier créatif graffiti

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-09-26

Venez découvrir le street art et vous initier au graff ! Pour cet atelier, Loann vous apprend à réaliser une toile à la bombe et au feutre Posca©.

Tout public • Sur inscriptionTout public

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3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Come discover street art and try your hand at graffiti! In this workshop, Loann will teach you how to create a painting using spray paint and Posca markers.

Open to all ages. Registration required.

L’événement Atelier créatif graffiti Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION