Atelier créatif graffiti Le Clerjus
Atelier créatif graffiti Le Clerjus samedi 11 juillet 2026.
Le Clerjus
Atelier créatif graffiti
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-09-26
Venez découvrir le street art et vous initier au graff ! Pour cet atelier, Loann vous apprend à réaliser une toile à la bombe et au feutre Posca©.
Tout public • Sur inscriptionTout public
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3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Come discover street art and try your hand at graffiti! In this workshop, Loann will teach you how to create a painting using spray paint and Posca markers.
Open to all ages. Registration required.
L’événement Atelier créatif graffiti Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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