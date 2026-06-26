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Atelier créatif graffiti Le Clerjus

Atelier créatif graffiti Le Clerjus samedi 11 juillet 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

Atelier créatif graffiti

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-09-26

Venez découvrir le street art et vous initier au graff ! Pour cet atelier, Loann vous apprend à réaliser une toile à la bombe et au feutre Posca©.
Tout public • Sur inscriptionTout public
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Come discover street art and try your hand at graffiti! In this workshop, Loann will teach you how to create a painting using spray paint and Posca markers.
Open to all ages. Registration required.

L’événement Atelier créatif graffiti Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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