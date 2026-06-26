Atelier créatif peindre à la manière de … Kandinsky Le Clerjus
Atelier créatif peindre à la manière de … Kandinsky Le Clerjus mercredi 22 juillet 2026.
Le Clerjus
Atelier créatif peindre à la manière de … Kandinsky
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 14:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres de Kandinsky pour réaliser votre propre “poisson Kandinsky”.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Join Hélène and draw inspiration from Kandinsky’s works to create your own “Kandinsky fish.”
Ages 4 and up ? Registration required
L’événement Atelier créatif peindre à la manière de … Kandinsky Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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