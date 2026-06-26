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AGENDA · Le Clerjus

Atelier créatif peindre à la manière de… Delaunay Le Clerjus

mercredi 29 juillet 2026 · Le Clerjus

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

Atelier créatif peindre à la manière de… Delaunay

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 14:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres de Delaunay pour réaliser votre propre “poisson Delaunay”.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Join Hélène and draw inspiration from Delaunay’s works to create your own “Delaunay fish.”
Ages 4 and up ? Registration required

L’événement Atelier créatif peindre à la manière de… Delaunay Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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