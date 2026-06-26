UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Clerjus

Atelier créatif une seconde vie pour les livres Le Clerjus

samedi 29 août 2026 · Le Clerjus

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

Atelier créatif une seconde vie pour les livres

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 10:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez apprendre à transformer vos vieux livres en un petit animal… un hérisson ! Au lieu de jeter les livres anciens et abîmés, on leur donne une nouvelle vie !
Tout public • Entrée libreEnfants
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come learn how to turn your old books into a little animal… a hedgehog! Instead of throwing away old, worn-out books, let’s give them a new lease on life!
Open to all ages? Free admission

L’événement Atelier créatif une seconde vie pour les livres Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à Le Clerjus (Vosges)