Atelier créatif une seconde vie pour les livres Le Clerjus
samedi 29 août 2026 · Le Clerjus
Informations pratiques
Le Clerjus
Atelier créatif une seconde vie pour les livres
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 10:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez apprendre à transformer vos vieux livres en un petit animal… un hérisson ! Au lieu de jeter les livres anciens et abîmés, on leur donne une nouvelle vie !
Tout public • Entrée libreEnfants
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Come learn how to turn your old books into a little animal… a hedgehog! Instead of throwing away old, worn-out books, let’s give them a new lease on life!
Open to all ages? Free admission
L’événement Atelier créatif une seconde vie pour les livres Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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