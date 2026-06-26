Informations pratiques

Le Clerjus

Atelier créatif une seconde vie pour les livres

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 10:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez apprendre à transformer vos vieux livres en un petit animal… un hérisson ! Au lieu de jeter les livres anciens et abîmés, on leur donne une nouvelle vie !

Tout public • Entrée libreEnfants

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Come learn how to turn your old books into a little animal… a hedgehog! Instead of throwing away old, worn-out books, let’s give them a new lease on life!

Open to all ages? Free admission

L’événement Atelier créatif une seconde vie pour les livres Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION