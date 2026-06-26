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atelier créatif peindre à la manière de … Matisse Le Clerjus

atelier créatif peindre à la manière de … Matisse Le Clerjus mercredi 9 septembre 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

atelier créatif peindre à la manière de … Matisse

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 14:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres de Matisse pour réaliser un “jardin magique” avec des feuilles et des fleurs.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Join Hélène and draw inspiration from Matisse’s works to create a “magical garden” using leaves and flowers.
Ages 4 and up ? Registration required

L’événement atelier créatif peindre à la manière de … Matisse Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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