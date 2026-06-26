atelier créatif peindre à la manière de … Matisse Le Clerjus mercredi 9 septembre 2026.

Le Clerjus

atelier créatif peindre à la manière de … Matisse

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 14:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres de Matisse pour réaliser un “jardin magique” avec des feuilles et des fleurs.

À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Join Hélène and draw inspiration from Matisse’s works to create a “magical garden” using leaves and flowers.

Ages 4 and up ? Registration required

L’événement atelier créatif peindre à la manière de … Matisse Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION