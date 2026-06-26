atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus
atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus mercredi 26 août 2026.
Le Clerjus
atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 14:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres tout en pois de Yayoi Kusama pour remplir votre citrouille en papier.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Join Hélène and draw inspiration from Yayoi Kusama’s polka-dot artworks to decorate your paper pumpkin.
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L’événement atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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