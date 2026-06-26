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atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus

atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus mercredi 26 août 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 14:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Avec Hélène, inspirez-vous des oeuvres tout en pois de Yayoi Kusama pour remplir votre citrouille en papier.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Join Hélène and draw inspiration from Yayoi Kusama’s polka-dot artworks to decorate your paper pumpkin.
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L’événement atelier créatif peindre à la manière de … Yayoi Kusama Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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