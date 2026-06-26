inauguration de la grainothèque Le Clerjus samedi 19 septembre 2026.

Le Clerjus

inauguration de la grainothèque

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La médiathèque se lance dans le troc de graines !

Venez découvrir ce qu’est une grainothèque, son fonctionnement et aider à fabriquer des sachets pour les graines.

Tout public • Entrée libreTout public

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media library is launching a seed swap!

Come learn what a seed library is, how it works, and help make seed bags.

Open to all ages. Free admission.

L’événement inauguration de la grainothèque Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION