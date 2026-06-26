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inauguration de la grainothèque Le Clerjus

inauguration de la grainothèque Le Clerjus samedi 19 septembre 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

inauguration de la grainothèque

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La médiathèque se lance dans le troc de graines !
Venez découvrir ce qu’est une grainothèque, son fonctionnement et aider à fabriquer des sachets pour les graines.
Tout public • Entrée libreTout public
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

The media library is launching a seed swap!
Come learn what a seed library is, how it works, and help make seed bags.
Open to all ages. Free admission.

L’événement inauguration de la grainothèque Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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