inauguration de la grainothèque Le Clerjus
inauguration de la grainothèque Le Clerjus samedi 19 septembre 2026.
Le Clerjus
inauguration de la grainothèque
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 10:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La médiathèque se lance dans le troc de graines !
Venez découvrir ce qu’est une grainothèque, son fonctionnement et aider à fabriquer des sachets pour les graines.
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
The media library is launching a seed swap!
Come learn what a seed library is, how it works, and help make seed bags.
Open to all ages. Free admission.
L’événement inauguration de la grainothèque Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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