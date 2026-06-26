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Atelier d’art floral Le Clerjus

Atelier d’art floral Le Clerjus samedi 12 septembre 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

Atelier d’art floral

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 10:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez créer de jolies compositions avec des fleurs, des feuilles et tout ce que la nature nous offre !
Tout public • Entrée libreTout public
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Come create beautiful arrangements with flowers, leaves, and everything nature has to offer!
Open to all ages? Free admission

L’événement Atelier d’art floral Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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