Le Clerjus

Atelier d’art floral

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 10:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez créer de jolies compositions avec des fleurs, des feuilles et tout ce que la nature nous offre !

Tout public • Entrée libreTout public

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Come create beautiful arrangements with flowers, leaves, and everything nature has to offer!

Open to all ages? Free admission

L’événement Atelier d’art floral Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION