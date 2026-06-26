Dictée de la rentrée à la plume Le Clerjus
Dictée de la rentrée à la plume Le Clerjus samedi 5 septembre 2026.
Le Clerjus
Dictée de la rentrée à la plume
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 10:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Mettez-vous dans la peau d’un élève des années 1950 et réalisez une dictée à la plume. Une surprise attend chaque élève !
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Put yourself in the shoes of a student from the 1950s and take a handwritten dictation. A surprise awaits every student!
For all ages? Free admission
L’événement Dictée de la rentrée à la plume Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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