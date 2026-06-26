Informations pratiques

Le Clerjus

Quizz tour de France

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 10:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Vivez le sprint final du Tour de France. En partant du Palais du Louvre, pédalez rue de Rivoli, le long du Jardin des Tuileries, traversez la Place de la Concorde et descendez l’Avenue des Champs-Elysées avec l’Arc de Triomphe en ligne de mire. Serez-vous incollables sur Paris et surtout qui emportera le Maillot Jaune ?

Tout public • Entrée libreTout public

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the final sprint of the Tour de France. Starting at the Louvre Palace, cycle down Rue de Rivoli, along the Tuileries Garden, cross the Place de la Concorde, and head down the Avenue des Champs-Élysées with the Arc de Triomphe in your sights. Will you know everything there is to know about Paris—and, most importantly, who will take home the Yellow Jersey?

For all ages. Free admission.

L’événement Quizz tour de France Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION