Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus

Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Place du champ de foire

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Fete de la st maurice vide grenier

Place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-26 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Samedi 26 septembre: manège- animation par les forains, restauration rapide le soir
Dimanche 27 septembre vide greniers Marché artisanal
repas automnal sur réservation, restauration rapide, buvetteTout public
0  .

Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 25 37 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, September 26: merry-go-round entertainment by the fairground, fast food in the evening
Sunday September 27: garage sale craft market
autumnal meal on reservation, fast food, refreshment bar

L’événement Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à Le Clerjus (Vosges)