Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus
Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus samedi 26 septembre 2026.
Le Clerjus
Fete de la st maurice vide grenier
Place du champ de foire Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-26 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Samedi 26 septembre: manège- animation par les forains, restauration rapide le soir
Dimanche 27 septembre vide greniers Marché artisanal
repas automnal sur réservation, restauration rapide, buvetteTout public
0 .
Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 25 37 62
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English :
Saturday, September 26: merry-go-round entertainment by the fairground, fast food in the evening
Sunday September 27: garage sale craft market
autumnal meal on reservation, fast food, refreshment bar
L’événement Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION
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