Le Clerjus

Fete de la st maurice vide grenier

Place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-26 06:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Samedi 26 septembre: manège- animation par les forains, restauration rapide le soir

Dimanche 27 septembre vide greniers Marché artisanal

repas automnal sur réservation, restauration rapide, buvetteTout public

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Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 25 37 62

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English :

Saturday, September 26: merry-go-round entertainment by the fairground, fast food in the evening

Sunday September 27: garage sale craft market

autumnal meal on reservation, fast food, refreshment bar

L’événement Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION