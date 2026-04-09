Feu d’artifice et chavande Le Clerjus
Feu d’artifice et chavande Le Clerjus lundi 13 juillet 2026.
Le Clerjus
Feu d’artifice et chavande
champ de foire Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 23:50:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice et chavande Moulin à eau et à vent , bal populaire organisé par le comité des fêtes
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 9 66 80 05 87
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English :
Fireworks and chavande: Moulin à eau et à vent , popular dance organized by the Comité des fêtes
Catering and refreshments on site
L’événement Feu d’artifice et chavande Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION
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