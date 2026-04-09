Le Clerjus

Feu d’artifice et chavande

champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 23:50:00

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice et chavande Moulin à eau et à vent , bal populaire organisé par le comité des fêtes

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 9 66 80 05 87

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English :

Fireworks and chavande: Moulin à eau et à vent , popular dance organized by the Comité des fêtes

Catering and refreshments on site

L’événement Feu d’artifice et chavande Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION