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Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus

Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus mercredi 30 septembre 2026.

Adresse
3 rue des Ecoles
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 Gratuit

Le Clerjus

Atelier créatif impression à l’argile

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 14:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Utilisons de l’argile pour garder les empreintes de la nature fleurs et insectes !
Cet atelier est accessible aux tout-petits.
À partir de 2 ans • Sur inscriptionEnfants
0  .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Let’s use clay to preserve nature’s imprints: flowers and insects!
This workshop is open to very young children.
%C0 Ages 2 and up? Registration required

L’événement Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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