Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus
Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus mercredi 30 septembre 2026.
Le Clerjus
Atelier créatif impression à l’argile
3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 14:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Utilisons de l’argile pour garder les empreintes de la nature fleurs et insectes !
Cet atelier est accessible aux tout-petits.
À partir de 2 ans • Sur inscriptionEnfants
0 .
3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Let’s use clay to preserve nature’s imprints: flowers and insects!
This workshop is open to very young children.
%C0 Ages 2 and up? Registration required
L’événement Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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