Le Clerjus

Atelier créatif impression à l’argile

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 14:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Utilisons de l’argile pour garder les empreintes de la nature fleurs et insectes !

Cet atelier est accessible aux tout-petits.

À partir de 2 ans • Sur inscriptionEnfants

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Let’s use clay to preserve nature’s imprints: flowers and insects!

This workshop is open to very young children.

%C0 Ages 2 and up? Registration required

L’événement Atelier créatif impression à l’argile Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION