Exposition d’artistes Salon d’honneur Le Clerjus

Le Clerjus

Exposition d’artistes

Salon d’honneur Mairie Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Exposition d’artistes organisé par récréa scrap 88

Thème couleurs et émotions … peinture, dessins, aquarelles, techniques mixtes et céramique.

Venez flâner, échanger, et partager un instant artistique accessible à tous.

entrée libre, tout publicTout public

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Salon d’honneur Mairie Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 9 66 80 05 87

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English :

Artists? exhibition organized by récréa scrap 88

Theme: colors and emotions ? painting, drawings, watercolors, mixed media and ceramics.

Come and stroll, exchange ideas and share an artistic moment accessible to all.

free admission, open to all

L’événement Exposition d’artistes Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION