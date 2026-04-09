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Exposition d’artistes Salon d’honneur Le Clerjus

Exposition d’artistes Salon d’honneur Le Clerjus samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Salon d'honneur

Adresse : Mairie

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Exposition d’artistes

Salon d’honneur Mairie Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Exposition d’artistes organisé par récréa scrap 88
Thème couleurs et émotions … peinture, dessins, aquarelles, techniques mixtes et céramique.
Venez flâner, échanger, et partager un instant artistique accessible à tous.
entrée libre, tout publicTout public
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Salon d’honneur Mairie Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 9 66 80 05 87 

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English :

Artists? exhibition organized by récréa scrap 88
Theme: colors and emotions ? painting, drawings, watercolors, mixed media and ceramics.
Come and stroll, exchange ideas and share an artistic moment accessible to all.
free admission, open to all

L’événement Exposition d’artistes Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION

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