Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes Le Clerjus
Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes Le Clerjus samedi 21 novembre 2026.
Le Clerjus
Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes
Salle polyvalente Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 23:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Le comité des fêtes vous propose un moment conviviale pour l’arrivée du Beaujolais Nouveau.
Assiette de cochonnailles et Fromages sur réservation places limitéesTout public
0 .
Salle polyvalente Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 44 74 58 57
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English :
The Comité des fêtes invites you to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau.
Assiette de cochonnailles et Fromages on reservation limited places
L’événement Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION
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