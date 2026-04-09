Le safran en fête Le Clerjus
Le safran en fête Le Clerjus samedi 10 octobre 2026.
Le Clerjus
Le safran en fête
place de l’eglise Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Le Safran des payoux organise Safran en fête!
Au programme de ce week-end de fête Marché paysan et artisanat
Visites de culture commentées sur réservation
Visites de la safranière sur réservation au 0681881024Tout public
0 .
place de l’eglise Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 88 10 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Safran des payoux organizes Safran en fête!
On the programme for this festive weekend: Farmers’ market and handicrafts
Guided tours of the farm (booking required)
Tours of the saffron plantation by appointment only: 0681881024
L’événement Le safran en fête Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Le Clerjus (Vosges)
- Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus 28 mai 2026
- Rando découverte et journée récréative Le Clerjus 7 juin 2026
- Feu d’artifice et chavande Le Clerjus 13 juillet 2026
- Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus 26 septembre 2026
- Exposition d’artistes Salon d’honneur Le Clerjus 24 octobre 2026