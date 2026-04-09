Le Clerjus

Le safran en fête

place de l’eglise Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Le Safran des payoux organise Safran en fête!

Au programme de ce week-end de fête Marché paysan et artisanat

Visites de culture commentées sur réservation

Visites de la safranière sur réservation au 0681881024Tout public

0 .

place de l’eglise Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 88 10 24

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English :

Le Safran des payoux organizes Safran en fête!

On the programme for this festive weekend: Farmers’ market and handicrafts

Guided tours of the farm (booking required)

Tours of the saffron plantation by appointment only: 0681881024

L’événement Le safran en fête Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION