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Le safran en fête Le Clerjus

Le safran en fête Le Clerjus

Le safran en fête Le Clerjus samedi 10 octobre 2026.

Adresse : place de l'eglise

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Le safran en fête

place de l’eglise Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Le Safran des payoux organise Safran en fête!

Au programme de ce week-end de fête Marché paysan et artisanat
Visites de culture commentées sur réservation

Visites de la safranière sur réservation au 0681881024Tout public
0  .

place de l’eglise Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 88 10 24 

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English :

Le Safran des payoux organizes Safran en fête!

On the programme for this festive weekend: Farmers’ market and handicrafts
Guided tours of the farm (booking required)

Tours of the saffron plantation by appointment only: 0681881024

L’événement Le safran en fête Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION

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