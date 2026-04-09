Le Clerjus

Rando découverte et journée récréative

place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir les artisans et les producteurs locaux le long de 2 parcours un de 5 kms (patrimoine du centre bourg) et le second de 10 kms à travers notre forêt vosgienne avec des artisans tout au long du parcours ( inscription 2€/ marcheur)

Départ place du champ de foire de 8h à 14 h. Restauration rapide et buvette.Tout public

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place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 7 72 43 24 48

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English :

Come and discover local craftsmen and producers along 2 routes: one of 5 kms (heritage of the town center) and the second of 10 kms through our Vosges forest with craftsmen along the way (registration 2?/walker)

Departure from place du champ de foire from 8 a.m. to 2 p.m. Fast food and refreshments.

L’événement Rando découverte et journée récréative Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION