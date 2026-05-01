Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus
Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus jeudi 28 mai 2026.
Le Clerjus
Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique
4 rue des écoles Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Ouverture nocturne de la médiathèque avec un accueil en poésie et musique. Découvrez un chant lyrique et visitez la médiathèque sous une autre lumière…
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
4 rue des écoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29
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English :
Night-time opening of the multimedia library with a musical and poetic welcome. Discover a lyrical song and visit the media library in a different light…
Open to all ? Free admission
L’événement Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION
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