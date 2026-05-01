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Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus

Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus

Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 4 rue des écoles

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique

4 rue des écoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Ouverture nocturne de la médiathèque avec un accueil en poésie et musique. Découvrez un chant lyrique et visitez la médiathèque sous une autre lumière…

Tout public • Entrée libreTout public
0  .

4 rue des écoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29 

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English :

Night-time opening of the multimedia library with a musical and poetic welcome. Discover a lyrical song and visit the media library in a different light…

Open to all ? Free admission

L’événement Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION

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