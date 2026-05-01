Le Clerjus

Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique

4 rue des écoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Ouverture nocturne de la médiathèque avec un accueil en poésie et musique. Découvrez un chant lyrique et visitez la médiathèque sous une autre lumière…

Tout public • Entrée libreTout public

0 .

4 rue des écoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

Night-time opening of the multimedia library with a musical and poetic welcome. Discover a lyrical song and visit the media library in a different light…

Open to all ? Free admission

L’événement Ouverture exceptionnelle nocturne lyrique Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION