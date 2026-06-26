Quizz et expo partir en livre le héros mystère Le Clerjus samedi 4 juillet 2026.

Le Clerjus

Quizz et expo partir en livre le héros mystère

3 rue des Ecoles Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 10:00:00

Date(s) :

2026-07-04

À l’aide de questions et d’indices, tentez de deviner qui sont les héros de littérature jeunesse qui se cachent à la médiathèque. En parallèle, venez admirer une exposition de figurines et autres personnages de livres.

À partir de 8 ans • Entrée libreEnfants

0 .

3 rue des Ecoles Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 29

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English :

%C0 Using questions and clues, try to guess which children’s literature heroes are hiding %E0 at the library. While you’re there, come check out an exhibit of figurines and other characters from books.

Ages 8 and up? Free admission

L’événement Quizz et expo partir en livre le héros mystère Le Clerjus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION