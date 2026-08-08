Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard
mercredi 26 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Atelier créatif Le carnet de vos vacances
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Apprenez à créer votre carnet de souvenirs de vacances!
C’est bientôt la fin des vacances !
Pour l’occasion, nous vous proposons de créer votre carnet de souvenirs estivaux. Que vous soyez partis vers d’autres contrées ou que vous soyez restés sur notre territoire, votre été mérite que vous vous en souveniez!
Sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Learn how to create your own vacation scrapbook!
L’événement Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO
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