Informations pratiques

Château-Renard

Atelier créatif Le carnet de vos vacances

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Apprenez à créer votre carnet de souvenirs de vacances!

C’est bientôt la fin des vacances !

Pour l’occasion, nous vous proposons de créer votre carnet de souvenirs estivaux. Que vous soyez partis vers d’autres contrées ou que vous soyez restés sur notre territoire, votre été mérite que vous vous en souveniez!

Sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to create your own vacation scrapbook!

L’événement Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO