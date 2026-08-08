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Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard

mercredi 26 août 2026 · Château-Renard

Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Atelier créatif Le carnet de vos vacances

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Apprenez à créer votre carnet de souvenirs de vacances!
C’est bientôt la fin des vacances !
Pour l’occasion, nous vous proposons de créer votre carnet de souvenirs estivaux. Que vous soyez partis vers d’autres contrées ou que vous soyez restés sur notre territoire, votre été mérite que vous vous en souveniez!
Sur inscription.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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English :

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L’événement Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO

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