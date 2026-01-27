Atelier créatif Les bouquets secs muraux Les Jardins Suspendus Le Havre
Atelier créatif Les bouquets secs muraux
2026-11-25 14:00:00
2026-11-25 16:00:00
En participant à cet atelier, vous apprendrez à réaliser de superbes bouquets secs muraux, parfaits pour une décoration naturelle et durable. Guidés pas à pas par nos jardiniers botanistes, vous découvrirez les techniques d’assemblage et les secrets du séchage des fleurs. Laissez libre cours à votre créativité en composant une pièce unique, à votre image. Tout le matériel vous sera fourni et vous pourrez repartir avec votre création et des idées plein la tête.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
