Atelier créatif  « Mosaïque du quartier St Louis », Musée Lambinet, Versailles

Atelier créatif « Mosaïque du quartier St Louis » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Lambinet Yvelines

Cet atelier est destiné aux enfants accompagnés et aux adultes. En continu, tout au long de la soirée. Temps nécessaire : de 5 min à ce que vous avez envie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Guidés par un médiateur, les visiteurs réalisent des affiches des monuments du quartier Saint Louis à partir des œuvres de l’exposition.

Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet L’établissement offre à voir une grande diversité d’œuvres de techniques différentes, de la Renaissance au milieu du XXe siècle : peintures, sculptures, dessins, gravures, mais aussi meubles et objets d’art. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de la ville de Versailles et particulièrement la Révolution Française, sont les axes forts du musée.

Atelier créatif « Mosaïque du quartier Saint Louis »