Atelier créatif « Mosaïques », Square Rémy Callot, Carvin

Informations pratiques

Atelier créatif « Mosaïques » 29 juillet et 19 août Square Rémy Callot Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Un atelier créatif au square Callot pour imaginer et composer de jolies mosaïques en papier.

Petits et grands s’amusent avec formes et couleurs pour donner vie à des créations uniques.

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Un atelier créatif au square Callot où petits et grands imaginent et composent de jolies mosaïques en papier, en s’amusant avec formes et couleurs pour donner vie à des créations uniques.

Ville de Carvin