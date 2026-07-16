Atelier créatif « Mosaïques », Square Rémy Callot, Carvin
mercredi 29 juillet 2026 · Square Rémy Callot · Carvin
Informations pratiques
Atelier créatif « Mosaïques » 29 juillet et 19 août Square Rémy Callot Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Un atelier créatif au square Callot pour imaginer et composer de jolies mosaïques en papier.
Petits et grands s’amusent avec formes et couleurs pour donner vie à des créations uniques.
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Un atelier créatif au square Callot où petits et grands imaginent et composent de jolies mosaïques en papier, en s’amusant avec formes et couleurs pour donner vie à des créations uniques.
Ville de Carvin
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