Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Médiathèque Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier créatif Origami, initiation et decouverte

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Par Alice Viale, artiste origamiste

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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

By Alice Viale, origami artist

L’événement Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan