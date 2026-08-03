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AGENDA · Royan

Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Médiathèque Royan

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
1 rue de Foncillon
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier créatif Origami, initiation et decouverte

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Par Alice Viale, artiste origamiste
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10  mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

By Alice Viale, origami artist

L’événement Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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