AGENDA · Royan
Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Médiathèque Royan
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier créatif Origami, initiation et decouverte
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Par Alice Viale, artiste origamiste
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
By Alice Viale, origami artist
L’événement Atelier créatif Origami, initiation et decouverte Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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