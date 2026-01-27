Atelier créatif Peindre le monde végétal Les Jardins Suspendus Le Havre
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
2026-06-20 2026-09-12
Accompagné par une artiste-peintre, cet atelier accessible à tous, vous propose tout d’abord une balade d’observation afin d’affûter votre regard pour mémoriser les formes, les couleurs ainsi que les matières des végétaux qui nous entourent. Ensuite, à vous d’élaborer une peinture au gré de votre inspiration végétale.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
