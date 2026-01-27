Atelier créatif Peindre le monde végétal Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Peindre le monde végétal

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-09-12

Accompagné par une artiste-peintre, cet atelier accessible à tous, vous propose tout d’abord une balade d’observation afin d’affûter votre regard pour mémoriser les formes, les couleurs ainsi que les matières des végétaux qui nous entourent. Ensuite, à vous d’élaborer une peinture au gré de votre inspiration végétale.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Peindre le monde végétal

L’événement Atelier créatif Peindre le monde végétal Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie