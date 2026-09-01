Atelier créatif pêle-mêle de souvenirs Saint-Loup-Lamairé
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Atelier créatif pêle-mêle de souvenirs
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Le samedi 26 septembre, venez participer à un atelier créatif sur le thème des souvenirs. Tissez vos souvenirs sur un panneau en carton et fils à agrémenter de photos, éléments décoratifs et petits mots. Réservations conseillées. À partir de 8 ans. Gratuit. Informations et réservations au 05 86 30 10 61 ou par mail micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
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English : Atelier créatif pêle-mêle de souvenirs
L’événement Atelier créatif pêle-mêle de souvenirs Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Airvaudais Val du Thouet
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