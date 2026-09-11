Atelier créatif pour décorer une boîte à trésors, Médiathèque Verlaine, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Verlaine · Metz
Informations pratiques
Atelier créatif pour décorer une boîte à trésors Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque Verlaine Moselle
Limité à dix personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Tu as peur que tes petits secrets et autres souvenirs disparaissent un jour? Alors viens à la médiathèque décorer ta boîte à trésors. Des ciseaux pour découper de jolies illustrations piochées dans des magazines, de la colle et une dose d’imagination. Il n’en faut pas plus pour mettre à l’abri ce que tu souhaites conserver… pour toute la vie.
Médiathèque Verlaine 1 place de la Bibliothèque, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] La médiathèque a été construite dans les années 1970, à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle a ouvert ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables, ainsi que les nouveaux supports proposés par les technologies les plus récentes.
Tu as peur que tes petits secrets et autres souvenirs disparaissent un jour ? Alors viens à la médiathèque décorer ta boîte à trésors. Des ciseaux pour découper de jolies illustrations piochées dans…
© Bibliothèques-Médiathèques de Metz
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