Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre
jeudi 10 septembre 2026 · Atelier Chouette Verre · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier créatif Sablage
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Décorez des objets en verre variés (bouteilles, verres, vases…) grâce au sablage. Jouez avec les formes et les textures pour créer des pièces originales. Vous repartez avec votre création le jour même ! À partir de 6 ans Durée 1h30 Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Sablage
L’événement Atelier créatif Sablage Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre 9 septembre 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 9 septembre 2026
- Minute patrimoine En route pour les Journées européennes du patrimoine ! Le Havre 9 septembre 2026
- Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory Le Havre 9 septembre 2026
- Atelier astrologie Décrypter votre thème astral La Grande École Le Havre 9 septembre 2026