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Atelier créatif Stop motion Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 bd Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Atelier créatif Stop motion

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Le stop motion est une technique d’animation permettant de donner vie aux objets. De nombreux films ont été réalisés avec ce procédé (Frankenweenie, Shaun le mouton…).
Viens t’initier à cette technique en réalisant un petit court-métrage d’animation !
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Stop motion is an animation technique that brings objects to life. Many films have been made using this process (Frankenweenie, Shaun the Sheep, etc.).
Come learn this technique by making your own short animated film!

L’événement Atelier créatif Stop motion Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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