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Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard

Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard

Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Rue des Vignes

Ville : 18230 Saint-Doulchard

Département : Cher

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Doulchard

Atelier Créatif Stylo 3D

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06

La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier Stylo 3D.
Venez découvrir cet atelier et donner vie à vos propres univers imaginaires !
Armés d’un stylo 3D, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et réaliser des œuvres uniques sur la thématique de Noël.
Atelier dédié aux enfants à partir de 10 ans et sur réservation.   .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 

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English :

The Saint-Doulchard media library is offering a 3D Pen workshop.

L’événement Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-25 par OT BOURGES

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