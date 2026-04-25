Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard
Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard mercredi 6 mai 2026.
Saint-Doulchard
Atelier Créatif Stylo 3D
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier Stylo 3D.
Venez découvrir cet atelier et donner vie à vos propres univers imaginaires !
Armés d’un stylo 3D, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et réaliser des œuvres uniques sur la thématique de Noël.
Atelier dédié aux enfants à partir de 10 ans et sur réservation. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
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English :
The Saint-Doulchard media library is offering a 3D Pen workshop.
L’événement Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-25 par OT BOURGES
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