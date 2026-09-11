Atelier Création Blason de Famille, art gravure, Tours

Informations pratiques

Atelier Création Blason de Famille Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 art gravure Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

[Journées du Patrimoine & Anniversaire de l’Atelier] ️

Un événement exceptionnel pour transmettre le patrimoine à nos futures générations !

Pour célébrer les Journées du Patrimoine et l’anniversaire de l’atelier, j’invite les jeunes créateurs (dès 8 ans) à un voyage ludique et passionnant dans l’univers des blasons !

Atelier Ludique & Exclusif : « Mon Blason de Famille »

Vos enfants découvriront les secrets des blasons historiques et créeront leur propre blason familial sur un support de qualité, à emporter fièrement à la maison. Un moment unique pour s’initier à l’héraldique en s’amusant !

Quand ? Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

⏱️ Horaires des sessions (1h30) : 14h00 et 16h00.

Format : 8 enfants maximum par session pour un moment privilégié.

⚠️ Uniquement sur réservation (les places vont s’envoler très vite !)

art gravure 2 rue du commerce 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247056255 http://artgravure.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@artgravure.fr »}]

[Journées du Patrimoine & Anniversaire de l’Atelier] ️

© art gravure