Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay
Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay mercredi 17 juin 2026.
Parthenay
Atelier création de bougie
Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier animé par Morgane, une jeune créatrice de bougies souhaitant transmettre son savoir-faire.
Pour les jeunes entre 16 et 30 ans
Sur inscription auprès de Mélanie, référente jeunesse.
Organisé par l’Arpentèle .
Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12
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English : Atelier création de bougie
L’événement Atelier création de bougie Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine
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