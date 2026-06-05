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Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Campus de projets Villa Parthenay

Adresse : 42 Avenue Pierre Mendès France

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Atelier création de bougie

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Atelier animé par Morgane, une jeune créatrice de bougies souhaitant transmettre son savoir-faire.

Pour les jeunes entre 16 et 30 ans

Sur inscription auprès de Mélanie, référente jeunesse.
Organisé par l’Arpentèle   .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 

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English : Atelier création de bougie

L’événement Atelier création de bougie Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine

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