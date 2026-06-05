Atelier création de bougie Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Parthenay

Atelier création de bougie

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Atelier animé par Morgane, une jeune créatrice de bougies souhaitant transmettre son savoir-faire.

Pour les jeunes entre 16 et 30 ans

Sur inscription auprès de Mélanie, référente jeunesse.

Organisé par l’Arpentèle .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

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English : Atelier création de bougie

L’événement Atelier création de bougie Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine