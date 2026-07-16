Atelier création de cartes postales, Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains
mercredi 22 juillet 2026 · Cairn, foyer d'art contemporain · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Atelier création de cartes postales 22 juillet – 12 août, les mercredis Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence
Tous publics, à partir de 6 ans, GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T11:30:00+02:00
Atelier cartes postales : création d’empreintes végétales en relief en écho à l’exposition
« En lien avec les gestes mis en œuvre par Ahram Lee et les thématiques abordées dans son exposition « PRÊTE à PARTIR », visible au CAIRN du 1er mai au 16 août 2026, venez créer une carte postale de cette journée, garder trace par l’empreinte, à partir des arbres qui grandissent aux abords de la salle d’exposition. »
Les mercredis 22, 29 juillet et 5, 13 août, à 10h
Durée 1h30 environ
Cairn, foyer d’art contemporain 10 montée Parc Saint-Benoît – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 62 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.cairn@ambulo.fr »}]
Création d’empreintes végétales en relief, en lien avec l’exposition d’Ahram Lee « PRÊTE à PARTIR », au CAIRN, foyer d’art contemporain. GRATUIT, tous publics à partir de 6 ans.
À voir aussi à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
- 80ème Corso de la Lavande Digne-les-Bains 31 juillet 2026
- Say it with Lavender !, 13 rue de l’Ancienne Mairie, Digne-les-Bains 2 août 2026
- Stage carnet de voyage en Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains 3 août 2026
- Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Plan d’eau des Ferréols Digne-les-Bains 11 août 2026
- Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains 20 août 2026