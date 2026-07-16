Atelier création de cartes postales, Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Atelier création de cartes postales 22 juillet – 12 août, les mercredis Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence

Tous publics, à partir de 6 ans, GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T11:30:00+02:00

Atelier cartes postales : création d’empreintes végétales en relief en écho à l’exposition

« En lien avec les gestes mis en œuvre par Ahram Lee et les thématiques abordées dans son exposition « PRÊTE à PARTIR », visible au CAIRN du 1er mai au 16 août 2026, venez créer une carte postale de cette journée, garder trace par l’empreinte, à partir des arbres qui grandissent aux abords de la salle d’exposition. »

Les mercredis 22, 29 juillet et 5, 13 août, à 10h

Durée 1h30 environ

Cairn, foyer d’art contemporain 10 montée Parc Saint-Benoît – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 62 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.cairn@ambulo.fr »}]

Création d’empreintes végétales en relief, en lien avec l’exposition d’Ahram Lee « PRÊTE à PARTIR », au CAIRN, foyer d’art contemporain. GRATUIT, tous publics à partir de 6 ans.