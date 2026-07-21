Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
dimanche 9 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain
Informations pratiques
Fatouville-Grestain
Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Atelier créatif crée ta chimère !
Dans la mythologie, la chimère est un monstre fabuleux, composé de formes diverses . Aujourd’hui, si on cherche dans le dictionnaire, on lit que la chimère est un Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité . Cette année, venez participer à un atelier de collage, dessin et assemblage de formes et de matières pour créer votre chimère, ce personnage unique né de votre imagination. Une expérience à partager en famille, entre amis ou pour votre propre plaisir ! atelier mené par Mathilde Flament-Mouflard en lien avec l’exposition de l’artiste Teuthis dans le parc de l’Abbaye
Gratuit sur réservation
Durée 1h .
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain
As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival
L’événement Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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