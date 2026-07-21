Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Atelier créatif crée ta chimère !

Dans la mythologie, la chimère est un monstre fabuleux, composé de formes diverses . Aujourd’hui, si on cherche dans le dictionnaire, on lit que la chimère est un Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité . Cette année, venez participer à un atelier de collage, dessin et assemblage de formes et de matières pour créer votre chimère, ce personnage unique né de votre imagination. Une expérience à partager en famille, entre amis ou pour votre propre plaisir ! atelier mené par Mathilde Flament-Mouflard en lien avec l’exposition de l’artiste Teuthis dans le parc de l’Abbaye

Gratuit sur réservation

Durée 1h .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Atelier création de chimères Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville