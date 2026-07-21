La Fable de l’Autruche Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

La Fable de l’Autruche Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Danse, dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Chorégraphies et interprétation Adèle Chouret et Ambre Hauplomb

Création musicale Ben Bridgen avec la collaboration de Cristian Zarate

Texte, voix et regard extérieur Julie Cloarec-Michaud

Direction artistique Adèle Chouret

Costumes Rachel Cousin

Faire l’autruche , expression de grande personne qui signifie ne pas vouloir voir ; autrement dit, ranger soigneusement ce que l’on ne souhaite pas voir dans une malle que l’on n’ouvrira jamais. Mais si ce que l’on avait enfoui depuis toutes ces années se mettait à sortir, que se passerait-il ?

Deux danseuses dévoilent un territoire poétique et nous emmènent dans une fable existentielle dansée, à deux fois deux pattes d’autruches.

Une pièce de danse contemporaine énergique et touchante, pleine d’espoir et de bienveillance, à voir en famille.

à partir de 6 ans Durée 40min Chapelle de l’Abbaye de Grestain .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Fable de l’Autruche Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement La Fable de l’Autruche Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville