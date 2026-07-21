Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Conte musical, dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Composition musicale et poétique Mélissa Goigoux

Création originale Pierre Bourry et Mélissa Goigoux

Interprétation Mélissa Goigoux et Pierre Bourry

Au commencement était le son… Et aussi, deux drôles de personnages faisant leurs presque premiers pas sur terre, la mémoire vacillante. La découverte d’une valise leur permet de retrouver des souvenirs en voyageant à travers une odyssée sonore et poétique. Un spectacle musical accessible dès le plus jeune âge.

Très jeune public à partir de 1 an durée 35min

Dans le réfectoire de l’Abbaye de Grestain .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville