Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
vendredi 7 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain
Informations pratiques
Fatouville-Grestain
Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Conte musical, dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Composition musicale et poétique Mélissa Goigoux
Création originale Pierre Bourry et Mélissa Goigoux
Interprétation Mélissa Goigoux et Pierre Bourry
Au commencement était le son… Et aussi, deux drôles de personnages faisant leurs presque premiers pas sur terre, la mémoire vacillante. La découverte d’une valise leur permet de retrouver des souvenirs en voyageant à travers une odyssée sonore et poétique. Un spectacle musical accessible dès le plus jeune âge.
Très jeune public à partir de 1 an durée 35min
Dans le réfectoire de l’Abbaye de Grestain .
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain
As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival
L’événement Poussière d’étoiles Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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