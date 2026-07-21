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Sillages Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

vendredi 7 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Abbaye de Grestain
Adresse
2169 Route de l'Estuaire
Ville
27210 Fatouville-Grestain
Département
Eure
Tarif

Fatouville-Grestain

Sillages Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Cirque acrobatique et musical
Compagnie Nevoa
Conception et mise en scène Quentin Beaufils, Léo Ricordel
Composition musicale et sonore Zoé Kammarti
avec Erika Matagne, Léo Ricordel, Zoé Kammarti

Cirque documentaire et poétique, Sillages donne corps à des témoignages de femmes, d’hommes et d’enfants, enregistrés en amont des représentations. Ils nous livrent leurs souvenirs, nous racontent leurs choix et les chemins qui composent leur vie. Ces voix recueillies composent un maillage sonore qui se tisse avec un trio au trampoline, deux acrobates ; au chant et au violon, une musicienne. Dans une écoute totale, tels des danseurs de tango, ils se suivent, changent de cap, naviguent entre confrontation et solitude, sans jamais se perdre. Au travers de cette partition sensible, ces mots d’anonymes nous renvoient à nos propres trajectoires.

Tout public à partir de 5 ans Durée 35min
Parc de l’Abbaye   .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 

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English : Sillages Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Sillages Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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