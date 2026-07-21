Sillages Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Sillages Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Cirque acrobatique et musical

Compagnie Nevoa

Conception et mise en scène Quentin Beaufils, Léo Ricordel

Composition musicale et sonore Zoé Kammarti

avec Erika Matagne, Léo Ricordel, Zoé Kammarti

Cirque documentaire et poétique, Sillages donne corps à des témoignages de femmes, d’hommes et d’enfants, enregistrés en amont des représentations. Ils nous livrent leurs souvenirs, nous racontent leurs choix et les chemins qui composent leur vie. Ces voix recueillies composent un maillage sonore qui se tisse avec un trio au trampoline, deux acrobates ; au chant et au violon, une musicienne. Dans une écoute totale, tels des danseurs de tango, ils se suivent, changent de cap, naviguent entre confrontation et solitude, sans jamais se perdre. Au travers de cette partition sensible, ces mots d’anonymes nous renvoient à nos propres trajectoires.

Tout public à partir de 5 ans Durée 35min

Parc de l’Abbaye .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Sillages Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Sillages Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville