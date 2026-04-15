Atelier création de costumes – comédie musicale participative, Salle des fêtes de Saint-Aubert-sur-Orne, Putanges-le-Lac

Atelier création de costumes – comédie musicale participative Samedi 18 avril, 10h00 Salle des fêtes de Saint-Aubert-sur-Orne Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Salle des fêtes de Saint-Aubert-sur-Orne Saint-Aubert-sur-Orne Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 28 32 05 »}]

Dans le cadre de la comédie musicale participative des chorales de Ste Honorine la Guillaume, venez participer à la création des costumes avec l’expertise de Tania.