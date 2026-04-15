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CAEN COMEDY CLUB – Stand-Up, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

CAEN COMEDY CLUB – Stand-Up, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Prix Libre

CAEN COMEDY CLUB – Stand-Up Vendredi 17 avril, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Comme tous les 2 mois, le Caen Comedy Club revient faire trembler de rire le [K] Rabo avec cette fois-ci 5 nouveaux humoristes.

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