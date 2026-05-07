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Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) BFM Beaubreuil Limoges mercredi 10 juin 2026.

Lieu : BFM Beaubreuil

Adresse : 1 Place de Beaubreuil

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Limoges

Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Les jeunes publics, dès 10 ans, sont conviés à la bibliothèque pour être initié à la création de jeux vidéo grâce à Scratch !

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60 

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English :

L’événement Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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