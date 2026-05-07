Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Les jeunes publics, dès 10 ans, sont conviés à la bibliothèque pour être initié à la création de jeux vidéo grâce à Scratch !

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier création de jeux vidéo (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole