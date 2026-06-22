Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen

Rouen

Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien

25 place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le samedi 10 octobre 2026 rejoignez le célèbre Chef Damien, chroniqueur culinaire et cofondateur du blog incontournable 750g, pour un atelier unique de création de boissons maison, face à la majestueuse Cathédrale de Rouen dans l’Atelier Claude Monet !

Points clés

Atelier dans un lieu exceptionnel face à la cathédrale

Chef renommé

Animation exclusive à Rouen

Recettes à base d’ingrédients naturels

Venez vivre une expérience inédite aux côtés du célèbre Chef Damien, chroniqueur culinaire et cofondateur du site incontournable 750g.

Dans cet atelier exclusif, apprenez à créer vos propres boissons maison tonic, cola, limonade sublimées par les ingrédients naturels et élégants de sa marque Nécense. Une redécouverte rafraîchissante et inventive de ces grands classiques.

Le cadre est tout aussi exceptionnel face à la majestueuse Cathédrale de Rouen, là même où Claude Monet posa son chevalet, vous aurez accès à un lieu habituellement fermé au public, empreint d’histoire et de beauté. Une occasion rare de partager un moment privilégié avec un grand nom de la gastronomie française, de mêler plaisir du goût et richesse culturelle, et de repartir avec vos propres recettes de softs, à refaire et savourer chez vous.

Chef Damien

Chroniqueur culinaire et cofondateur de 750g, Chef Damien, alias Damien Duquesne, est un chef passionné, professeur engagé et entrepreneur inspirant. Il incarne une cuisine moderne alliant transmission, accessibilité et responsabilité. Avec 750g, il a démocratisé la cuisine en ligne, donnant aux recettes une voix et un visage. Son bistrot 750g La Table, labellisé Écotable, prouve que gourmandise rime avec durabilité. Innovateur aussi bien qu’éducateur, il surprend encore avec Nécense, ses sodas solides maison, éco-conçus et responsables. Chef Damien, c’est la rencontre de la pédagogie, du partage et d’une cuisine qui fait du bien

Un tablier Rouen à Table ! vous sera offert .

25 place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien

L’événement Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme