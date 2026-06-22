Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen
Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen samedi 10 octobre 2026.
Rouen
Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien
25 place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le samedi 10 octobre 2026 rejoignez le célèbre Chef Damien, chroniqueur culinaire et cofondateur du blog incontournable 750g, pour un atelier unique de création de boissons maison, face à la majestueuse Cathédrale de Rouen dans l’Atelier Claude Monet !
Points clés
Atelier dans un lieu exceptionnel face à la cathédrale
Chef renommé
Animation exclusive à Rouen
Recettes à base d’ingrédients naturels
Venez vivre une expérience inédite aux côtés du célèbre Chef Damien, chroniqueur culinaire et cofondateur du site incontournable 750g.
Dans cet atelier exclusif, apprenez à créer vos propres boissons maison tonic, cola, limonade sublimées par les ingrédients naturels et élégants de sa marque Nécense. Une redécouverte rafraîchissante et inventive de ces grands classiques.
Le cadre est tout aussi exceptionnel face à la majestueuse Cathédrale de Rouen, là même où Claude Monet posa son chevalet, vous aurez accès à un lieu habituellement fermé au public, empreint d’histoire et de beauté. Une occasion rare de partager un moment privilégié avec un grand nom de la gastronomie française, de mêler plaisir du goût et richesse culturelle, et de repartir avec vos propres recettes de softs, à refaire et savourer chez vous.
Chef Damien
Chroniqueur culinaire et cofondateur de 750g, Chef Damien, alias Damien Duquesne, est un chef passionné, professeur engagé et entrepreneur inspirant. Il incarne une cuisine moderne alliant transmission, accessibilité et responsabilité. Avec 750g, il a démocratisé la cuisine en ligne, donnant aux recettes une voix et un visage. Son bistrot 750g La Table, labellisé Écotable, prouve que gourmandise rime avec durabilité. Innovateur aussi bien qu’éducateur, il surprend encore avec Nécense, ses sodas solides maison, éco-conçus et responsables. Chef Damien, c’est la rencontre de la pédagogie, du partage et d’une cuisine qui fait du bien
Un tablier Rouen à Table ! vous sera offert .
25 place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien
L’événement Atelier Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen 30 juin 2026
- Des histoires parfumées aux fleurs d’oranger, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 1 juillet 2026
- Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen 1 juillet 2026
- Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen 2 juillet 2026
- Les terrasses du jeudi Rouen 2 juillet 2026